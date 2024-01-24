حارس موريتانيا يحصد لقب أفضل لاعب في مباراة الجزائر بكأس الأمم الأفريقية

فاز باباكار نياسي مباي حارس مرمي منتخب موريتانيا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وحقق منتخب موريتانيا فوزا تاريخيا على منتخب الجزائر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء علي ملعب السلام في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بالكان.

وقدم نياسي مباي أداءً مميزًا مع منتخب موريتانيا في المباراة واستطاع التصدي للعديد من الفرص الخطيرة من مهاجمي الجزائر، ليخرج بشباكه نظيفة في المباراة ويقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ المرابطين.

ورفع منتخب موريتانيا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث ليتأهل كثالث المجموعة ويواجه منتخب الرأس الأخضر متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16 يوم الاثنين القادم، بينما ودع المنتخب الجزائري الكان من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد أن تذيل المجموعة برصيد نقطتين.