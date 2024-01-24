ناقد رياضي: البطولة الأفريقية فضحت الكبار واللي هيعيش على الماضي ينام

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات محمد الجبالي بشأن أداء منتخب مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني: «البطولة الأفريقية فضحت الكبار واللي هيعيش على الماضي ينام».. تعليق مميز من محمد الجبالي على أداء مصر والمنتخبات العربية.

وفجّر منتخب موريتانيا المفاجأة الكبرى بإقصائه منتخب الجزائر من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز عليه في ختام دور المجموعات بهدف نظيف.

وسجّل هدف منتخب موريتانيا اللاعب محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف أنجولا المتصدر بـ 7 نقاط، ويليه بوركينا فاسو 4 نقاط، والجزائر يتذيل الترتيب بنقطتين فقط.

ويتأهل منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 من البطولة كأفضل ثالث بالمجموعة.

