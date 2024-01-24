«الجمهورية»: «الضبعة النووية» تُجسّد التعاون الوثيق بين مصر وروسيا بمختلف المجالات

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن محطة الضبعة النووية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء، تُجسد التعاون الوثيق بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، خاصة أن هذا التعاون تاريخي بدأ منذ إنشاء السد العالي.

وأفادت الصحية، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (الطاقة النظيفة) بأن العلاقات الوثيقة بين مصر وروسيا تجسدت في مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية.

وشددت الصحيفة على أن مصر تسابق الزمن للوصول إلى جميع الأهداف المرجوة والمنشودة، من أجل تحقيق كل الأهداف، والوصول إلى الطاقة النظيفة.

ولفتت "الجمهورية" الانتباه إلى أن هذه الإنجازات التي تحققت في فترة وجيزة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد حجم العمل والعطاء المتواصل في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة وطوال العشر سنوات الماضية لتكتب تاريخاً جديداً في سجل الإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات.