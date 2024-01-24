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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على ضرب القواعد الأمريكية وموعد خروجها من سوريا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا

قال الممثل الرئاسي الروسي الخاص لشئون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، إن روسيا لا ترى أي نية لدى الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا حتى الآن.

وقال لافرينتييف في تصريحات صحفية: "حتى الآن لا نرى أي سعي أو نية لدى الجانب الأمريكي لسحب قواته من سوريا".

وأضاف أن "الوضع أصبح أكثر تعقيدًا هناك، وخسائر الولايات المتحدة خطيرة، رغم أنها لا تزال في عدد كبير نسبيا من قواعدها هناك".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تدرك أن الاحتفاظ القواعد الأمريكية في سوريا لا يمثل أولوية بالنسبة لها لأنه لن يحقق أي قيمة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، تعرض قوات الجيش الأمريكي في العراق وسوريا لـ151 هجومًا منذ 17 أكتوبر حتى اليوم.

وأوضحت “البنتاجون”، أن “القوات الأمريكية في موقع الفرات للدعم في سوريا تعرضت لهجوم بصواريخ عدة دون وقوع إصابات وأضرار”.

وأضافت: “تعرضت قواتنا في مهبط الطائرات في الرميلان لهجوم بصاروخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار”.

استهداف قاعدة حقل كونيكو الأمريكية للغاز في سوريا بصاروخين

البنتاجون: قوات الجيش الأمريكي في سوريا والعراق تعرضت لـ151 هجوما

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