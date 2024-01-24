افتتاح معرض الصعيد للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الري.. تفاصيل

كشف الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، تفاصيل الأثر الاقتصادي الناتج عن التحول للزراعة العضوية، قائلا: إن المعرض الزراعي يعتبر النسخة الثالثة الذى يتم فى أسيوط، مشيرا إلى أن المعرض شهد فعاليات كبيرة جدا.

وأضاف الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الهدف من المعرض كان عرض فكرة ورؤية وتبادل أفكار وأراء ومعلومات بين العاملين فى القطاع الزراعي، إلى جانب تكريم بعض المميزين من مديري الإدارات الزراعية وبعض العاملين فى المديرية والمزارعين.

وتابع الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن الهدف من المعرض أيضا التوجه نحو الزراعة العضوية بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات العضوية، لافتا إلى أنه كان هناك مبادرة أخري به وهي مناقشة إستخدام الأسمدة الحيوية وتقليل الإعتماد على الأسمدة الكيماوية، بهدف زيادة خصوبة التربة، وغيرها من المبادرات الأخري المهمة.