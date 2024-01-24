رقص وطقوس دينية.. اللحظات الأخيرة للجنود الإسرائيليين قبل مق.تلهم بـ"خان يونس"

تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يظهر فيه ضباط وجنود الكتيبة 8208 الإسرائيلية في أخر لحظاتهم بموقع كيسوفيم في الليلة الأخيرة التي سبقت مج.زرة خان يونس حيث راح ضحيتها 24 جنديا إسرائيليا يوم الاثنين الماضي.

3 دقائق من الرقص والغناء

أظهر الفيديو 3 دقائق من حياة الجنود الإسرائيليون داخل كتيبتهم قبل مقتل بعضهم وإصابة الآخر وهم يرقصون و "يزغرطون" ويمارسون بعضًا من طقوسهم الدينية من خلال قيام بعضهم بحمل قطعة من القماش البيضاء المحفوفة باللون الأزرق من الأطراف بينما يطوف باقي الجنود حولهم مرددين بعض الكلمات العبرية، بينما يستخدم جنودًا آخرون الطبول.

جميع من في هذه المشهد قتل او أصيب .



الكتيبة 8208 مارست أخر طقوسها الدينية في موقع كيسوفيم في الليلة الأخيرة قبل وقع المجزرة .

الرقصات الاخيرة قبل الذهاب إلى الجحيم . pic.twitter.com/Tv4vsA78wa — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 23, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء عن مقتل 24 ضابط وجندي خلال الـ24 ساعة الماضية وهي الحصيلة الأعلى من جانب إسرائيل "في يوم واحد" منذ بدء الرد على عملية طوفان الأقصى.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن 21 جندي من قوات الاحتياط تم قتلهم يوم الاثنين بالقرب من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من خلال انفجار صاروخ "آر بي جي" بدبابة إسرائيلية كانت تحمي القوات. كما وقع في الوقت ذاته انفجار في مبنيين أدى إلى مقتل عدد من جنود دولة الاحتلال.