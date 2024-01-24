مسابقة التربية والتعليم 2024 .. يبحث عدد كبير من المعلمين عن كيفية التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة بـ مسابقة 30 ألف معلم.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024، إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

أن يكون المتقدم محمود السيرة، وحسن السمعة.

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

أن يكون التقدير العام مقبول فأعلى.

أن يجتاز الإختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

ألا يكون قد سبق الحُكم علية بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضي على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.



مسابقة التربية والتعليم 2024

يتم سداد مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة)، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 ح/ حصيلة رسوم آداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقًا لتاريخ نشر إعلان المسابقة، والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024.

خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024

يتم التقديم لمسابقة التربية والتعليم من يوم 18 وحتي 31 من شهر يناير . يتعين على المتقدم تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية اختيار أيقونة وظائف أعلى الموقع اختيار وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الأول، الثانى، الثالث تبعًا للمحافظة محل الإقامة، خاصة أنه يحظر التقديم لمسابقة التربية والتعليم إلا في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

ويستمر التقديم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024، حتى 31 يناير الجاري، ويمكن للراغبين الآن التقديم في المسابقة، عبر بوابة الوظائف الحكومية .