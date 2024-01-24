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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

في ختام فعاليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر، أكملت 9052 طالبًا وطالبة في جميع مدارس المحافظة اختباراتهم، حيث أدوا امتحان مادة العلوم بمرحلة التعليم الأساسي (عام- لغات) اليوم الأربعاء.

 

أفاد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد الطلاب الذين أجروا الامتحانات في المحافظة بلغ 9052 طالب وطالبة، موزعين على إدارات المحافظة. وفي تفاصيل الأعداد، كان لإدارة رأس غارب التعليمية 841 طالبًا وطالبة، وإدارة الغردقة التعليمية 5547 طالبًا وطالبة، وإدارة سفاجا التعليمية 1049 طالبًا وطالبة، وإدارة القصير التعليمية 873 طالبًا وطالبة، وإدارة مرسى علم التعليمية 238 طالبًا وطالبة، وإدارة الشلاتين التعليمية 323 طالبًا وطالبة، وإدارة حلايب التعليمية 181 طالبًا وطالبة.

 

وأشار منير إلى أن الامتحانات تمت تنظيمها عبر إجمالي 57 لجنة عامة و4 لجان مهنية موزعة على مختلف الإدارات. ولضمان سهولة الإدارة والتصحيح، قامت إدارة رأس غارب بتشكيل 6 لجان عامة و1 لجنة مهنية، في حين قامت إدارة الغردقة بتخصيص 26 لجنة عامة و1 لجنة مهنية. وكانت باقي الإدارات قد قمت بتوزيع اللجان وفقًا لاحتياجاتها، حيث تراوحت عدد اللجان بين 2 و7 لجان عامة، بالإضافة إلى لجنة مهنية لكل إدارة.

 

البحر الأحمر وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إدارة الغردقة التعليمية التربية والتعليم الشهادة الإعدادية الغردقة رأس غارب

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