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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: مشروع الضبعة النووي يحول مصر لمركز إستراتيجي للطاقة في المنطقة

عمرو القطامى، أمين
عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن محطة الضبعة النووية سيكون لها دور كبير فى تحقيق أمن الطاقة المصرى، إضافة للعائد الاقتصادي الكبير للمشروع النووى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الطاقة النووية السليمة لها دور كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية يتطلب تنويع مصادر توليد الكهرباء وعدم الاعتماد على مصدر واحد، ولهذا حرصت القيادة السياسية على وضع إستراتيجية تستهدف تنويع مزيج إنتاج الطاقة، لرفع درجات التأمين للإمداد بالطاقة، ومن ثم تساهم الطاقة النووية جنبا إلى جنب مع المصادر الأخرى التقليدية.

وتابع النائب عمرو القطامى:" إضافة إلى أنه الطاقة النووية من الطاقات النظيفة التى تساعد على تخفيض الانبعاثات وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها من المصادر الإقتصادية، هذا فضلا عن التكنولوجيا النووية التى تساعد على إحداث نقلة حقيقية فى معايير الجودة وتقدم الصناعة، إضافة لدورها فى تطوير المنظومة التعليمية ايضا، خاصة وأن أحد الشروط الحاسمة للتطبيق الناجح لبرنامج الطاقة النووية هو توافر أعداد كافية من العاملين الحاصلين على المؤهلات التعليمية والخبرة المطلوبة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه قبل إدخال الطاقة النووية يجب إجراء تقييم شامل للقدرات ذات الصلة للصناعة والبنية التحتية للتعليم التدريب، وهذا بدوره يساهم بقوة فى دعم القطاعات المختلفة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة وغير المباشة، ومن المتوقع أن يحول مشروع الضبعة النووى الدولة المصرية مركزا استراتيجيا للطاقة فى المنطقة.

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