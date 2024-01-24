مجلس الصحفيين يهنئ الشعب المصري بعيدي ثورة 25 يناير والشرطة

وجه مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة العيد الثالث عشر لثورة يناير المجيدة.

وأكد المجلس احترامه وتحيته لجموع المصريين الذين خرجوا في الثورة المصرية وموجاتها المختلفة، للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، موجهاً التحية لشهداء الثورة والصحافة المصرية الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن وحرية مواطنيه، وهو ما أكدته ديباجة الدستور المصري.

كما وجه مجلس النقابة التهنئة للشرطة المصرية في عيدها الثاني والسبعين، موجهًا التحية لشهداء معركة الإسماعيلية الأبطال الذين واجهوا المحتل الإنجليزي من أجل حرية ورفعة مصر، وكذلك لكل شهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين دفعوا الثمن غاليًا من أجل الحفاظ على حرية الوطن وأمنه وسلامته على مر العصور.

وجدد المجلس مطالبته التي رفعها للحوار الوطني بإطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين والذين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي المدة القانونية المقررة قانونيًا، وكذلك إعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي، والعفو عمن صدرت ضدهم أحكام بمناسبة عيدي الثورة والشرطة.

وشدد على تحيته للخطوات المتخذة في هذا الشأن، متمنيًا أن تشهد الأيام القادمة الإفراج عن عدد من الزملاء المحبوسين.

