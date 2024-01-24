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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

مصطفى محمد
مصطفى محمد

حرك الجهاز الإداري في منتخب مصر بشكل عاجل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، لإخطارهم بموقف مصطفى محمد من البطاقة الصفراء في مواجهة كاب فيردي، بالجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي 2-2.

تحرك عاجل من اتحاد الكرة

وأوضح مصدر داخل منتخب مصر، أن المنتخب الوطني أخطر الاتحاد الأفريقي بعدم وصول أي شيء يفيد بحصول مصطفى محمد على بطاقة صفراء في مواجهة كاب فيردي، كما أن التقرير الخاص بالمباراة الثالثة في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لم يكن ضمنها ما يفيد حصول مهاجم مصر على الكارت الأصفر.

وأضاف المصدر أنه في مختلف الأحوال، سواء حصل مصطفى محمد على بطاقة صفراء أو لا، فإنه الإنذارات يتم محوها عقب انتهاء دور المجموعات وفقا للائحة البطولة، وهو ما يعني أن جميع الإنذارات التي حصل عليها لاعبو الفراعنة عليها بالدور الأول تم إلغاؤها.

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مفاجأة من الاتحاد الأفريقي في واقعة هدف مصطفى محمد أمام كاب فيردي

وكان الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قد كشف مفاجأة مدوية في تقرير التشادي الهادي محمد، حكم مباراة مصر وكاب فيردي بسبب هدف مصطفى محمد، الذي لم يتحصل على بطاقة صفراء بعد احتفاله بخلع القميص أثناء احتفاله بالهدف، على الرغم من أن هذا يستوجب حصول اللاعب على بطاقة صفراء.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية في وصافة المجموعة الثانية، خلف كاب فيردي، الذي تأهل متصدرا للمجموعة.

منتخب مصر 

مباراة مصر وكاب فيردي

يذكر أن مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، انتهت الاثنين الماضي، بالتعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، ليتأهل كلا المنتخبين إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.

وغادر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، مباراة مصر وكاب فيردي في الدقائق الأخيرة وبالتحديد الدقيقة 100 وحل بدلا منه محمد أبو جبل في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، أمام كاب فيردي، مؤكدا في تصريحات رسمية :"محمد الشناوي تعرض لإصابة في الكتف عقب مشاركته في مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا".

وعن مدة غياب الشناوي، قال طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا: "سيتم تحديد مدة الغياب بعد إجراء الأشعة خلال الساعات القادمة".

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