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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمي طولان: مصر تملك عناصر قادرة على صُنع الفارق بأمم إفريقيا

صدى البلد

أبدى حلمي طولان نجم الزمالك السابق، قلقه من تلقي شباك منتخب مصر 6 أهداف في 3 مباريات بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.
 

قال حلمي طولان في مداخلة ببرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، بدايات منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية لم تكن جيدة في الكثير من المناسبات، سواء تحت قيادة كيروش أو كوبر أو خافير أجيري، إلا أن النسخة الحالية، شهدت تلقي شباك الفراعنة عدد أهداف أكبر.
 

وأضاف، تسجيل 6 أهداف لمنتخب مصر أمر جيد، ولكن لا يمكن أن يأتي الهجوم على حساب الدفاع، وعلى لاعبي الفراعنة المراقبة اللصيقة لمهاجمي المنافس داخل منطقة الجزاء.


وشدد، لا يمكن أن يُسال مدافعو منتخب مصر فقط على الشق الدفاعي، المنتخب يلعب وكأنه وحدة واحدة، ودائما ما يبدأ الدفاع من خط الهجوم ثم وسط الملعب.


وأتم تصريحاته قائلا، يملك منتخب مصر عدة عناصر قادرة على صُنع الفارق والذي يأتي على رأسهم أحمد زيزو وتريزيجيه ومصطفى فتحي، بالإضافة إلى مصطفى محمد.

الأمم الأفريقية كأس الأمم الافريقية مصطفى فتحي مصطفي محمد منتخب مصر

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