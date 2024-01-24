الاتصالات الفلسطينية تعلن بدء عودة خدماتها تدريجياً بمناطق مختلفة في قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء عودة خدمات الاتصال الخلوي تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت الشركة، في بيان، إن طواقمها تعمل جاهدة على عودة جميع خدمات الاتصالات إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير.

وجاء في البيان: "نعلن عن بدء عودة خدمات الاتصال الخلوي تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كما تعمل طواقمنا جاهدة على عودة جميع خدمات الاتصالات إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير خلال اليوم".

وأمس الأول الاثنين، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، انقطاع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة للمرة الـ 10 منذ 7 أكتوبر بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في بيان لها: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر؛ بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع".