عمال مصر لرجال الشرطة فى عيدهم: تضحياتكم رصاصة في قلوب المعتدين

بعث هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال رئيس مجلس ادارة نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ٧٢ لعيد الشرطة المجيد والذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

جاءت سطور الرسالة كالتالى : ولكم تغمرنى السعادة وأنا أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال مصر عامه والخدمات الادارية والاجتماعية خاصة بأسمى درجات التقدير وأطيب الأماني بذكرى عيد الشرطة المجيد الذى يحل علينا في الخامس والعشرين من يناير من كل عام والذي يتزامن مع ذكرى ثورة ٢٥ يناير... مجددين الوفاء بالعهود االتى نحمل أمانتها ممثلة فى انضباط دوران عجلة الانتاج وتأمين إنطلاقتها نحو البناء والتنمية والحياة الكريمة لأبناء مصر جيلًا بعد جيل.

كما جدد " المهيرى ' التهانى فى برقية مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الشرطة البواسل بشان تلك المناسبة ..مؤكدا فيها سمو ذكرى شهداء رجال الشرطة الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقدموا أرواحهم فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس .من خلال الملحمة البطولية الخالدة لرجال الشرطة البواسل بمدينة الإسماعيلية عام 1952 والصمود والتصدى بكل شجاعة وإقتدار واستبسال فى مواجهة المعتدى والدفاع عن عزة الوطن ورفعته وكرامة شعبه العظيم.

أكد " المهيرى " أن اتحاد عمال مصر ومنظماته النقابية سيظل وفيا لتلك الذكرى الخالدة التى ترويها تضحيات شهداء العيون الساهرة والذين يتواصل عطاؤهم يوماً بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج الأمن والأمان والاستقرار لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله بقدرته.