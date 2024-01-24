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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وادي الزهور الزرقاء .. قصة أطفال جديدة للكاتب محمد مندور في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

صدر حديثا عن مؤسسة صهيل الأدبية قصة أطفال تحت عنوان " وادي الزهور الزرقاء " للكاتب محمد مندور ، وتم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بدورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

قامت بتنفيذ رسومات القصة فنانة رسوم الأطفال الأرمنية الشهيرة نايرا أهارونيان، ضمن مشروع ثقافي مشترك للأطفال مع الكاتب المصري محمد ، كانت أولى إصداراتهما تحت عنوان "لعبة هايك" وحملت بين طياتها ملامح عن الثقافة الأرمينية بهدف دعم التواصل الحضاري بين الأطفال العرب والأرمن. وتتم طباعة السلسلة برعاية بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمصر.

تدور أحداث قصة "وادي الزهور الزرقاء" حول بطل السلسلة القصصية "هايك" الذي يقوم مغامرة جديدة إلى أرمينيا لإنقاذ وادي الزهور من التدمير وإعادة زراعته مرة أخرى.

يقول محمد مندور إن رحلة هايك لإعادة الحياة إلى وادي الزهور الزرقاء تمثل رسالة لكل أطفال العالم عن اهمية  الأشجار والمناطق الخضراء بوصفها الرئة والقلب النابض لمدن العالم لتكون صالحة للعيش ، فالزهور والأشجار لم تخلق لإمتاع الأبصار فقط لكنها وسيلة مهمة للتخفيف من وطأة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.

يذكر أن محمد مندور كاتب وباحث في التراث ، صدر له عدة كتب ودراسات علمية، ومن مؤلفاته كتاب "حكاية عملات مصر والسودان" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر 2014، وكتاب "ديانة القاهرة" عن دار المعارف المصرية 2016، وكتاب "سيمفونية البشر والحجر" عن دار بتانة 2017. كما شغل محمد مندور منصب المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة والمتحدث الرسمي بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، كما كان عضوا لدورتين متتاليتين في لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩م، وترأس لجنة تحكيم جائزة المبادرات الشبابية الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال أعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧، فضلا عن عضويته بعدد من اللجان الفنية والعلمية لعدة مؤتمرات علمية وثقافية.

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