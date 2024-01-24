وحدة حياة كريمة بأسوان تتفقد 43 مشروعا بقرية الرديسية بحرى بإدفو

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار الجولات الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ الجارية بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) ، موجهاً بتكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات والمشكلات أولاً بأول وتلافى جميع الملاحظات المرصودة وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية لعدد 43 مشروع بقرية الرديسية بمركز إدفو يستهدف خدمة 80 ألف مواطن ومواطنة موزعين على 35 قرية فرعية ونجع وتابع ، مشيراً إلى أنه تم تفقد 19 مشروع بلغت نسب التنفيذ فيها 100% وتشمل مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ، وسوق الفوزه ، وعدد 3 مراكز شباب ، ولوحة توزيع كهرباء النزل ، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالبحيره وخط الطرد ، بجانب مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة عدد 4 مدارس ، و 3 مكاتب بريد ، وأيضاً مشروع تبطين الترعة الرئيسية وإنشاء عدد 2 كوبرى عليها .

حياة كريمة

وأوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد عدد 21 مشروع تراوحت نسب تنفيذهم من 90 إلى 98% منها مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالفوزة وإحلال وتجديد مركز شباب الفوزة ، علاوة على تفقد عدد 3 مشروعات بلغت نسب تنفيذها من 50 إلى 89% .

ولفت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات المحافظ بسرعة سحب الأعمال من الشركات المنفذة لبعض المشروعات وإسنادها إلى شركات أخرى لرفع معدلات الإنجاز ، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام ومراعاة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، فضلاً عن إعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .