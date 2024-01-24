يوم للتراث الفلسطيني| وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل البرنامج الفني للدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، تفاصيل البرنامج الفني المُصاحب للدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حيث تأتي هذه الدورة تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتُقام فعالياتها للجمهور من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.



وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة:"يشهد المعرض هذا العام حالة تناغم وتعاون كبيرة بين قطاعات الوزارة المختلفة وحرصنا من خلال البرنامج الفني للمعرض على دعم الموهوبين من مختلف الفئات من خلال مشاركتهم بعروض فنية متنوعة ما بين موسيقى وغناء وفنون شعبية واستعراضية،يتم تقديمها على مدار اليوم ،كما حرصنا على إتاحة الفرصة للمبدعين من ذوي الهمم ،وفرق قصور الثقافة من المحافظات الحدودية وأطفال المناطق الآمنة بديل العشوائيات،هذا إلى جانب تنظيم رحلات بشكل منتظم لأطفال دور الرعاية الاجتماعية والمناطق بديل العشوائيات،والمناطق الحدودية،وذوي الهمم وذلك في إطار مبادرات ومشروعات الوزارة وأبرزها"أهل مصر،وبستان الأبداع، وكن فاعلا"

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب سيكون على موعد مع عدد من العروض المميزة لضيف الشرف دولة النرويج، والتي تشارك بفرق للفنون التراثية وإلقاء شعر لعدد من شعراء النرويج.

وأعلنت وزيرة الثقافة تخصيص يوم للتراث والثقافة الفلسطينية يحتفي بفلسطين وتاريخها وأدبائها، يضم اليو ندوات ثقافية وعروض خاصة لفرق تراث فلسطيني .

يشارك بالبرنامج الفني للمعرض عدد من الفرق التابعة لقطاعات الوزارة، بهدف استثمار حالة الزخم الجماهيري بالمعرض، للتأكيد على قيمة الفنون الجادة فى بناء الشخصية والارتقاء بالوجدان، ويبلغ عدد العروض الفنية التي يشملها البرنامج الفني، 104 عرض فني متنوع، تُقدم بجميع أيام المعرض، خلال 4 فترات زمنية في اليوم، على مسرحي بلازا 1، وبلازا 2، بساحة مركز مصر للمعارض الدولية -خارج القاعات الرئيسة لمعرض الكتاب.

بحيث تكون الفترة الأولى من الساعة 12 ظهرا وحتى الواحدة ،والثانية من الواحدة والنصف ولمدة ساعة والثالثة من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الرابعة والاخيرة من الرابعة والنصف

تتنوع العروض مابين: مسرح العرائس، عروض الليلة الكبيرة، التنورة التراثية،تخ كورال أطفال، الآلات الشعبية، عروض لذوي الهمم، المولوية المصرية، الأراجوز، السيرك القومي بمشاركة عدد من الفرق التابعة لقطاعات الوزارة المتعددة.