الذكرى الـ72.. السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن دور الشرطة في حماية الوطن

بدأ الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة الذي يعقد بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشاب عزت جمال.

عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن دور الشرطة على امتداد مراحل النضال الوطني المصري وكيف كان أبناء رجال الشرطة دوما في طليعة المخلصين تسبق أرواحهم أجسادهم في كل موجة وطنية تكافح من أجل سيادة الوطن ورفعته.

وأشار الفيلم إلى أن الشرطة ظلت جزءا أصيلا من هذا الشعب العظيم تقدم في كل مرحلة ومعركة خاضها عبر التاريخ العديد من البطولات تجسيدا لحقيقة أن مصر محفوظة بوعد ربها وتضحيات أبنائها وهم لها فداء.

وذكر الفيلم التسجيلي، أن حكايات أبطال الشرطة وحكايات الشعب المصري منذ 70 عاما وأكثر، مشيرا إلى موقعة الإسماعيلية التي حدثت 25 يناير 1952، والتي دافع فيها رجال الشرطة عن بلدهم بكل قوة وبسالة.

دور أبطال رجال الشرطة

واستعرض الفيلم، معركة بورسعيد عام 1956 ودور أبطال رجال الشرطة، مؤكدا أن بطولات الشرطة في حرب بورسعيد كانت ملحمة عظيمة للشجاعة والبطولة والفداء، لافتا إلى دور المرأة المصرية في هذه المعركة وأعطى أمثلة للفدائيات وبطولاتهن مثل زينب الكفراوى والسيدة فتحية الأخرس.

وأوضح أن معركة مصر كلها لم تنته، مصر بخير مادام بها رجال يضحون بأرواحهم.. مشيرا إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو الذي كان هدفه بلده بمنتهى الشجاعة والإيمان والضمير الوطني، ولم يفكر في نفسه لحظة، ولكنه فكر كيف يحمي البلد ممن يريد أن يخطفها.. فكلنا فداء لمصر ".

وعقب ذلك تم عرض أوبريت غنائي بصوت مي فاروق بعنوان "فدا مصر".