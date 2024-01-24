لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يقدم تحية خاصة للفنانة سميحة أيوب

في لفتة إنسانية تقديرا لرموز مصر، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مصافحة الفنانة سميحة أيوب، خلال الاحتفال بعيد الشرطة 72، وقامت الفنانة الكبيرة بتحية الرئيس فور ظهورها على المسرح قائلة "كنت أتمنى أن ألقاك سيادة الرئيس وقد تحقق هذا الحلم".

وسريعا تجاوب الرئيس مع الفنانة الكبيرة ليرد عليها قائلا: "وأنا كان عندي نفس الأمنية إني أسلم عليكي" ، ثم قام بالصعود إلى المسرح لمصافحتها وقبل رأسها تقديرا لمسيرتها الفنية الكبيرة.

"شكرا يا ريس يا عزيز مصر"

وتوجهت الفنانة سميحة أيوب بالشكر للرئيس السيسي قائلة "شكرا يا ريس يا عزيز مصر".. مؤكدة حب الشعب المصري وشعوره بجميع الإنجازات والامتنان للأمن والأمان الذي تشهده مصر.

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته وترحيبه بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب، موجها الشكر لجميع المشاركين بالأوبريت.