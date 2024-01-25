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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة تنشيط السياحة تنظم أنشطة وفعاليات في معرض القاهرة للكتاب

صدى البلد

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، حيث ستنظم الهيئة برنامجا سياحيا لممثلي دولة ضيف الشرف "النرويج" لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة. 

وأكدت مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إيمان عبد الرحمن، أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع ولاسيما الأطفال والشباب وتعريفهم بأهمية ودور السياحة، بالإضافة إلى الترويج للمقصد السياحي المصري، من خلال الأنشطة التوعوية التي تنظمها الهيئة خلال أيام المعرض.

ويضم الجناح الخاص بالوزارة عدداً من الكتب والمجلات العلمية في مجالات الآثار المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الإصدارات الحديثة والعدد السادس من مجلة (مشكاة)، وهي مجلة متخصصة في نشر الأبحاث العلمية المحكمة دوليا في الآثار الإسلامية والقبطية ويضم العدد مجموعة من الدراسات والأبحاث الأصيلة التى تنشر لأول مرة.

 فعاليات الجناح المخصص للأطفال 

وتشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات الجناح المخصص للأطفال طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 11 صباحاً ويومي الجمعة 26 يناير و2 فبراير، عقب شعائر صلاة الجمعة، حيث سيتواجد ممثلو الهيئة في جناح الطفل وسيتم تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية مع الأطفال المتواجدين بالجناح.

يذكر أن جناح الوزارة بالصالة الرئيسية بالمعرض صالة (3) جناح (B 57)، علما بأن مواعيد العمل الرسمية بالمعرض من العاشرة إلى الثامنة مساء عدا الجمعة من العاشرة إلى التاسعة مساء. 
 

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