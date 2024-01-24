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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بديل طبيعي للبروتين وله فوائد أخرى تناولي ملعقة منه صباحا

فوائد بذور الكتان
فوائد بذور الكتان

بذور الكتان هي بذور نبات الكتان الذي يُعتبر نباتًا عشبيًا ينتمي إلى الفصيلة الكتانية، تُعتبر بذور الكتان غنية بالعناصر الغذائية وتحظى بشعبية كغذاء صحي ومكمل غذائي.

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فوائد بذور الكتان 

تتميز بذور الكتان بالمكونات الغذائية التالية وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الألياف: تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي تلعب دورًا هامًا في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.
الأحماض الدهنية الأوميغا-3: تعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية الأوميغا-3 الأساسية، مثل حمض الألفا لينولينيك (ALA). تلعب الأحماض الدهنية الأوميغا-3 دورًا هامًا في صحة القلب والأوعية الدموية والتقليل من التهابات الجسم.
البروتين: تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من البروتينات النباتية، مما يجعلها خيارًا جيدًا للنباتيين والمتبعين لنظام غذائي نباتي.
المعادن: تحتوي بذور الكتان على مجموعة متنوعة من المعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك.
يُمكن استخدام بذور الكتان في العديد من الأطعمة والوصفات، مثل السلطات والشوفان والزبادي والخبز. يمكن تناولها بشكل كامل أو طحنها للحصول على مسحوق الكتان. يُنصح بتناول كمية معتدلة من بذور الكتان والاستمتاع بفوائدها الغذائية كجزء من نظام غذائي متوازن.

مهمة أخيرة، قبل تناول أي غذاء جديد أو تكميلي، يُفضل استشارة الطبيب أو الخبير الغذائي للتأكد من ملاءمته لحالتك الصحية الفردية وتجنب أي تفاعلات سلبية محتملة.

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