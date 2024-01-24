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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب المجاهدين تعلن تكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في خان يونس

كتائب المجاهدين
كتائب المجاهدين

أعلنت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين"، اليوم الأربعاء، أنها قصفت تحشدات وتجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم في مدينة خان يونس بعدد من الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

 

وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية طوقت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد المواجهات الضارية مع عناصر المقاومة الفلسطينية التي أدت إلى مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس الأول، الاثنين.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور عبد الجليل حنجل، إن المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة.

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