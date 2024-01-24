كبير القانونيين الأمريكيين اليهود: إسرائيل أخطأت في التوجه إلى محكمة العدل الدولية

قال كبير القانونيين الأمريكيين اليهود البروفيسور آلان ديرشوفيتز، الذي ظهر اسمه كمرشح محتمل للعمل كقاضي نيابة عن إسرائيل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن إسرائيل أخطأت في التوجه إلى هناك وأنه لا ينبغي لإسرائيل التعليق على أي قرار يتم اتخاذه.

وقال ديرشوفيتز في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": على إسرائيل أن تتجاهل كل قرار وكل ما تقوله المحكمة الدولية في لاهاي".

وأضاف: "إنها ليست محكمة حقيقية، إنها محكمة يتم اختيار قضاتها من قبل الدول، وهم يعكسون سياساتها، لا سيادة القانون ولا المحكمة".

وتابع: أعتقد أن إسرائيل أخطأت بالتوجه إلى المحكمة، هذا يعد أحد التشوهات السخيفة للعملية القانونية في التاريخ الحديث".

وزعم "إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية، عدد المدنيين الذين قتلوا يتناسب مع عدد المقاتلين، وهو أقل من أي حرب في التاريخ الحديث، إسرائيل تبذل قصارى جهدها للحفاظ على حياة المدنيين، وفي الوقت نفسه نرى حماس تبذل قصارى جهدها لتعريض المدنيين للخطر والأذى".