عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصيب منذ 15 عاما.. حماس تنعي أحد مقاتليها القدامي في الضفة الغربية

عمر محمود دغلس (أبو
عمر محمود دغلس (أبو محمود)

نعت حركة المقاومة الفلسطينية " حماس "، أحد مجاهدي كتائب القسام القدامي، عمر محمود دغلس (أبو محمود)، الذي توفي اليوم الأربعاء، في الضفة الغربية.

وقالت حركة حماس في بيان لها: "ننعى القائد عمر محمود دغلس (أبو محمود) أحد مبعدي مرج الزهور، ومن مجاهدي الرعيل الأول لكتائب القسام في الضفة الغربية.

وأضافت حماس أن أبو محمود توفي اليوم في ظلال معركة طوفان الأقصى، بعد صبر طويل على إصابته في ميدان الجهاد والمقاومة أقعدته عن الحراك نحو 15 عامًا.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام رسميا مسؤوليتها عن العملية النوعية التي ادت الى مقتل 24 ضابطا وجنديا واصابة اخرين  مساء يوم أمس.

وقالت كتائب القسام: في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدونا من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي.

وتابعت القسام: قام مجاهدونا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها.

نتنياهو عن وجود اتفاق بشأن الأسرى: لن تكون هناك تسوية مع حماس

حماس تستنكر تصريحات «كيربي».. ومعارك ضارية في خان يونس| فيديو

حماس كتائب القسام عمر محمود دغلس الضفة الغربية المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

موضوعات متعلقة

عملية مشتركة مع القسام.. سرايا القدس تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بخان يونس

مقتل 21 جنديا.. كتائب القسام تنشر مقطعا لعملية مخيم المغازي

كتائب القسام تفجر مركبات عسكرية لجيش الاحتلال في جحر الديك

القسام تعلن مسئوليتها عن استهداف 21 جنديا إسرائيليا وتكشف الكواليس| تفاصيل

القسام تسيطر على 3 طائرات "درون" لجيش الاحتلال

كتائب القسام تستولي على 3 طائرات مسيرة إسرائيلية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حماس تعلن شرط قبول صفقة الأسرى الجديدة مع الاحتلال الإسرائيلي

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري بالمعرض الدولي FITUR 2024 في مدريد

كله يهون إلا بلدنا.. الرئيس السيسي: بناكل ونشرب حتى لو كل حاجة غالية

ننشر نص كلمة وزير الداخلية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 72

الرئيس السيسي: كل تقديري للمواطن الغلبان في الظروف الحالية

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

هل مقتل كليبر جاء بسبب فشل اتفاقية العريش.. تفاصيل تاريخية مدهشة

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 11.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

العربيات طارت.. تفاصيل صادمة بحادث محور المريوطية | فيديو

كنت خايف من نفسي.. عصام السقا يتحدث عن كواليس فيلم الإسكندراني |فيديو

بحضور صفية العمري.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ