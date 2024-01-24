أصيب منذ 15 عاما.. حماس تنعي أحد مقاتليها القدامي في الضفة الغربية

نعت حركة المقاومة الفلسطينية " حماس "، أحد مجاهدي كتائب القسام القدامي، عمر محمود دغلس (أبو محمود)، الذي توفي اليوم الأربعاء، في الضفة الغربية.

وقالت حركة حماس في بيان لها: "ننعى القائد عمر محمود دغلس (أبو محمود) أحد مبعدي مرج الزهور، ومن مجاهدي الرعيل الأول لكتائب القسام في الضفة الغربية.

وأضافت حماس أن أبو محمود توفي اليوم في ظلال معركة طوفان الأقصى، بعد صبر طويل على إصابته في ميدان الجهاد والمقاومة أقعدته عن الحراك نحو 15 عامًا.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام رسميا مسؤوليتها عن العملية النوعية التي ادت الى مقتل 24 ضابطا وجنديا واصابة اخرين مساء يوم أمس.

وقالت كتائب القسام: في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدونا من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي.

وتابعت القسام: قام مجاهدونا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها.