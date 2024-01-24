عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء الشرطة

فودة ومدير امن جنوب
فودة ومدير امن جنوب سيناء

وضع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء برفقته محمد العناني، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن جنوب سيناء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء الشرطة، بمقر معسكر قوات الأمن بمدينة الطور؛ اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.

وحضر مراسم الاحتفال اللواء احمد الاسكندراني ، السكرتير العام للمحافظة، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية واعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للقيادة السياسية والذي لا تتواني عن دعم المحافظة ومساعدتها كما قدم التهنئة للقيادات الأمنية والمجندين بمعسكر الأمن، وجميع رجال الشرطة المصرية، مؤكدًا أن رجال الشرطة هم العين الساهرة على البلاد لتوفير الأمن والأمان للمصريين، فهم يقدمون البطولات في المواقف العصيبة التي تتعرض لها البلاد.

وعقب وضع اكليل الزهور، أهدى "فودة" درع المحافظة، إلى محمد العناني مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء. 

وأثنى المحافظ، على دور رجال الشرطة في كافة المجالات المختلفة، منوها بأننا كلنا فخورون بدور الشرطة الرائع.

وأضاف “أننا دائما قادرون وعلى استعداد دائم لاستقبال المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية”، مؤكدا أن الشرطة والجيش هما صماما الأمان للدولة المصرية، مقدما الشكر لكل رجال الشرطة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والتقدم فى سبيل رفعة مصرنا الحبيبة. 

كما تناول المحافظ وجبة الغداء مع القيادات الشرطية وضباط الشرطة وذلك بنادى الشرطة الرياضى بطور سيناء.

فودة ومدير الامن في عيد الشرطة

FB_IMG_1706094877117
FB_IMG_1706094877117
FB_IMG_1706094874382
FB_IMG_1706094874382
FB_IMG_1706094841628
FB_IMG_1706094841628
FB_IMG_1706094821582
FB_IMG_1706094821582
FB_IMG_1706094815237
FB_IMG_1706094815237
فودة جنوب سيناء اكيل الزهور عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: نعمل على سرعة إنشاء جامعة السويس ومجمع الفيروز الطبي

شنايدر إلكتريك تبحث مع محافظ جنوب سيناء تنفيذ مشروعات بالطاقة الشمسية

ترشيحاتنا

به 10 آلاف نازح.. اشتعال النيران بمركز للأونروا في خان يونس

بسبب توترات البحر الأحمر.. بلومبيرج: قطر تؤجل تسليم شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

أصعب 48 ساعة.. تعرف على أعراض مرض الفنان عمرو عبد العزيز

ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بالقاهرة .. 27 يناير

صحف عبرية: الكنيست يناقش إمكانية السماح للجنود بالتصويت في الانتخابات من غزة

الأهلي يدرس استعادة علي لطفي لنهاية الموسم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

فيديو

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ