محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء الشرطة

وضع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء برفقته محمد العناني، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن جنوب سيناء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء الشرطة، بمقر معسكر قوات الأمن بمدينة الطور؛ اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.

وحضر مراسم الاحتفال اللواء احمد الاسكندراني ، السكرتير العام للمحافظة، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية واعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للقيادة السياسية والذي لا تتواني عن دعم المحافظة ومساعدتها كما قدم التهنئة للقيادات الأمنية والمجندين بمعسكر الأمن، وجميع رجال الشرطة المصرية، مؤكدًا أن رجال الشرطة هم العين الساهرة على البلاد لتوفير الأمن والأمان للمصريين، فهم يقدمون البطولات في المواقف العصيبة التي تتعرض لها البلاد.

وعقب وضع اكليل الزهور، أهدى "فودة" درع المحافظة، إلى محمد العناني مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء.

وأثنى المحافظ، على دور رجال الشرطة في كافة المجالات المختلفة، منوها بأننا كلنا فخورون بدور الشرطة الرائع.

وأضاف “أننا دائما قادرون وعلى استعداد دائم لاستقبال المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية”، مؤكدا أن الشرطة والجيش هما صماما الأمان للدولة المصرية، مقدما الشكر لكل رجال الشرطة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والتقدم فى سبيل رفعة مصرنا الحبيبة.

كما تناول المحافظ وجبة الغداء مع القيادات الشرطية وضباط الشرطة وذلك بنادى الشرطة الرياضى بطور سيناء.

فودة ومدير الامن في عيد الشرطة

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