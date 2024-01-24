قفزة ضخمة لأسعار الشحن الدولي من 30 إلى 83 ألف دولار.. والسبب أمريكا

ذكر مراقبون أن أسعار الشحن الدولي تضاعفت مع استمرار الحرب في المنطقة.

وقالت بلومبيرج إن أسعار السفن التي تحمل الوقود من الشرق الأوسط إلى آسيا تضاعفت ثلاث مرات تقريباً.

قفزت الأسعار ثلاث أضعاف إلى 83 ألف دولار يومياً من حوالي 30 ألف دولار، أي بزيادة قدرها 182% منذ 12 يناير الجاري.

تضاعفت أسعار خدمة النقل بالسفن التي تحمل الوقود من الشرق الأوسط إلى آسيا ثلاث مرات تقريباً منذ أن شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية على المتمردين الحوثيين في اليمن.

تنقل هذه السفن النافتا في أغلب الأحوال، وهو منتج نفطي يستخدم في صناعة البنزين والبلاستيك. وترتفع كذلك أرباح الطرق الملاحية الأخرى.