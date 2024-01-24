الرئيس السيسي يقف دقيقة حدادًا على شهداء مصر وفلسطين| شاهد

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي دقيقة حدادًا على شهداء مصر وفلسطين، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة بأكاديمية الشرطة.

وتحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة الذى خلد بطولات رجال الشرطة فى موقعة الإسماعيلية الشهيرة.