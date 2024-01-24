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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ بنها

الحركة المرورية
الحركة المرورية

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى السريع بنطاق مركز بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتين على الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد الوزير مدير امن القليوبية، إخطارًا، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ومصرع شخص وإصابة آخرين، بدائرة مركز شرطة بنها على الطريق الزراعى السريع.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث بالطريق الزراعى، وبالمعاينة والفحص تيبن قيام سيارة نقل قادمة من اتجاه القاهرة، ونتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما جعل السيارة تتخطى الطريق الآخر القادم من الإسكندرية إلى القاهرة لتصطدم بسيارة ملاكى، ما أدى وفاة قائد الملاكى فى الحال وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وتمكنت إدارة مرور القليوبية، من رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق ونقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق، فصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

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