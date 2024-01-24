الرئيس السيسي: عارف أن الحياة والظروف صعبة والأسعار غالية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “انا عارف ان الحياة والظروف صعبة والأسعار غالية، بس عايز أقولكم يمكن الله أراد أن نرى مشاهد قاسية جدا فى غزة، وكان هناك اكثر من 25 ألف شهيد من المدنيين، ثلثيهم من النساء والأطفال فى القطاع وتدمير كامل للقطاع كله، وأنا بستدعي بالكلام دا أد ايه بنواجه ظروف على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية .. واواعوا تفتكروا أن الأمور دي بتعدي وميكونش لها تأثير علينا”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إحتفالية بالذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة: “الفيلم التسجيلي الذى عرض منذ قليل عن أحداث 25 يناير تحدث عن التحديات التي واجهتها الدولة ومن ضمنها محاولة تقليب الرأى العام على الدولة”.

وتابع الرئيس السيسي: “المقصود به أن يكون الشعب فى مكان والحكومة فى مكان تاني وبالتالي تقليب الرأى العام أى يقوم بدور سلبي يحفز ويدفع ويسئ للأجهزة والدولة لدي الرأى العام حتي يقوم باللي قام به فى 2011”.