الرئيس السيسي: أقدر حجم المعاناة الاقتصادية.. والمشروعات القومية أمان لشعبنا في المستقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ذكرى عيد الشرطة تأتي في وقت تواجه مصر فيه واقع إقليمي خطير.

واضاف الرئيس السيسي خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 72 لـ عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة، أن موقف مصر تجاه ما يحدث في غزة منذ البداية واضحا، مضيفا: سنواصل القيام به حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه بسبب التعقيدات العالمية تواجه بلادنا تحديات اقتصادية لم يكن من الممكن تجاوزها إلا بما حققناه السنوات الماضية، مشيرا إلى ان كل مشروع قومي يبذل فيه شباب مصر جهدهم وعرقهم هو أمان وتأمين لشعب مصر من مخاطر المستقبل.

وأكد الرئيس السيسي أن استقرار الدول أمر يتحمل مسئوليته كل الشعب، مضيفا: أقول هذا الكلام في وقت صعب ومضطرب.

وأوضح أنه يقدر حجم المعاناه الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا: لا تتصوروا أنني كمصري مثلكم لا أقدر حجم المعاناة الاقتصادية التي نمر بها.

