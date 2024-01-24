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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعزيز قدرات المفتشين على تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر.. ندوة بوزارة العمل

صدى البلد

شاركت وزارة العمل فى ورشة عمل بعنوان " تعزيز قدرات مفتشي العمل على تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر " نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، لعدد 30 مفتش من مديريات العمل بالمحافظات والباحثين بالإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، يأتي ذلك في إطار تطوير آليات إنفاذ القانون في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، تضمنت الورشة عدد من الموضوعات أبرزها: جهود ودور اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وكذا الاطار القانوني الوطني والمتضمن قانون العمل المصري وقانون مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة الى سلطات وواجبات مفتشي العمل وعرض عدد من الحالات العملية والقضايا المنفذة.

وأضافت الوزارة في بيان لها ، ان ورشة العمل جرت بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة وممثلي منظمة العمل الدولية ، والسيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل ، بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واكد مدير عام إدارة تفتش العمل فى تقريره ، ان ورشة العمل تأتى تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وتنفيذاً لتوجيهاته بالعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك من خلال تضافر الجهود والتعاون بين كافة جهات الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والتغلب على تلك الظاهرة ..

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