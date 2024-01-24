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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل يهنئ الرئيس بعيد الشرطة: نحن أمام معركة عبور جديدة نحو التنمية

صدى البلد

تقدم حسن شحاتة وزير العمل بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمناسبة احتفال "الشعب المصري" بعيد الشرطة الـ72، والذكرى الـ13 لثورة 25 يناير..

وقال شحاتة :"يُشرفني أن أتقدم بالتهنئة إلى أبناء الشعب المصري من رجال الشرطة الذين سجلوا في يناير 1952 ، أروع الأمثلة ، في الدفاع عن عزة وكرامة الوطن، ومواجهة قوات الإحتلال البريطاني بكل بسالة .. وكذلك إلى الشعب المصري العظيم ،الذي خرج في 25 يناير 2011،و30 يونيه 2013 ،مُتمسكًا بحريته وكرامته وحقوقه المشروعه في بناء "جُمهوريته الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يخوض الأن ، ويُسانده "شعب عظيم" ، معركة العبور نحو التنمية والعمل والإنتاج "

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