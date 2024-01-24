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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: عيد الشرطة يمثل يوما ورمزا للتضحية والفداء

النائب محمد حمزة
النائب محمد حمزة ،عضو مجلس الشيوخ

هنأ النائب محمد حمزة ،عضو مجلس الشيوخ ، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود بمناسبة العيد الـ 72 للشرطة الموافق 25 يناير.

وقدم حمزة فى بيان صحفى له التهنئة لقيادات وضباط وامناء ومجندين بمناسبة الذكرى الـ 72 لأعياد الشرطة، منوها بأنها مناسبة الغالية تؤكد بصدق اغلى معاني الاحترام والتقدير والاعتزاز لرجال الشرطة البواسل الذين لا يدخرون جهدا ويضحون بكل غال ونفيس لحماية مقدرات الوطن وصيانة أمنه واستقراره، فتحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم من أجل مصر وسطروا بدمائهم عهدا جديدا مشرقا، وتحية لأسر شهداء الوطن الذين نستلهم منهم الوفاء والإصرار.

وأشاد حمزة، بما يقدمه رجال الشرطة الأوفياء من تضحيات وواجبات نحو أمن وأمان واستقرار الوطن، مؤكدًا أن مصر تفخر وتعتز بكل جنودها الأوفياء وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم في سبيل وطنهم والحفاظ علي أرضهم وعرضهم.

وأكد حمزة أن الشرطة المصرية تثبت دوما اخلاصها في دفاعها عن الجبهة الداخلية للوطن، ورجالها الأبطال في طليعة الصفوف التي تقاتل وتدافع من أجل حماية ورفعة وطننا العظيم مصر، ومن أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأضاف حمزة أن عيد الشرطة هو يوم للعزة والكفاح الوطني الذي يجسد أروع مشاهد البطولة والتضحية والتحام الشرطة والشعب بمدينة الإسماعيلية ضد مقاومة الاحتلال الانجليزي وسقو ط الشهداء من رجال الشرطة والشعب ليصبح عيدا للشرطة ورمزا للتضحية والفداء.

واختتم حمزه تصريحاته بأن "الشرطة المصرية والقوات المسلحة لا تدخران جهدا لتأمين أرواح المواطنين مهما كانت التكلفة أو النتيجة، ودائما ما تفشل محاولات الإيقاع بين الشرطة والشعب لأنهما يدا واحدة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية هيئة الشرطة رجال الشرطة البواسل شهداء الوطن

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