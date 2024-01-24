انطلاق المهرجان الرقمي الرابع للمواهب بـ جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة إنطلاق" مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب " في نسخته الرابعة للعام 2024 م خلال الفترة من 24 يناير حتى 24 فبراير القادم.

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية أ.د/ شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة أ.د محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، و دكتور مريم ويصة مقرر المهرجان وتنظيم دكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة، و أحمد العشرى مدير عام رعاية الطلاب

يتضمن مهرجان المنصورة الرقمي الثالث للمواهب مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين في العديد من المجالات وهى:

مجالات المسابقة أولاً : المجال الأدبي :

بحث مقالى : تحت عنوان "التراث الثقافي المصري "ثانيًا : المجال الفني :

مجال الغناء الفردي: تحت العنوان " الطرب الأصيل "، 3 – مجال العزف الموسيقي الفردي : تحت عنوان " التخت الشرقي" ، 4- مجال الأفلام القصيرة) تسجيلي–تحريك– وثائقي (تحت عنوان "تراثنا هويتنا"

5- مجال التصوير الفوتوغرافي : تحت عنوان "وثق تراثك"

و يتم رفع الأعمال علي الموقع الالكتروني :

https://talents.mans.edu.eg

جوائز المسابقة

تمنح الجوائز للمتسابقين الحاصلين علي المراكز الثلاث الأولى في كل مجال علي حده:

 يمنح الفائز الأول في كل مجال علي جائزة قدرها 6000 جنيه مصريا فقط لا غير .

 يمنح الفائز الثاني في كل مجال علي جائزة قدرها 5000 جنيه مصريا فقط لا غير .

 يمنح الفائز الثالث في كل مجال علي جائزة قدرها 4000 جنيه مصريا فقط لا غير.

كما تخصص جائزة ذهبية للطلاب ذوي الهمم في كافة المجالات.