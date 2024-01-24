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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية : متابعة الرئيس مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا دعم للاقتصاد الوطني

رحاب موسى
رحاب موسى

أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق طفرة نوعية في استخدام الطاقة النظيفة.


وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن بدء تصدير الكهرباء إلى أوروبا من خلال مصر، دليل على نجاح الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في مسار اتجاه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة.


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع جريجي للطاقة الكهربائية تأكيد على نجاح مصر بقيادة الرئيس السيسي في تحقيق احتياطي قوي من الطاقة الكهربائية، بعد القضاء التام على العجز الذي كان موجودًا قبل سنوات.


وتابعت النائبة رحاب موسى، أن المشروع سيجعل مصر بوابة ليس فقط لأوروبا ولكن بوابة بين أفريقيا وأوروبا، في مجال تصدير الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تحرص على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع "ديميتريس كوبيلوزوس" رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كابلات الربط البحرية.

رحاب موسى مجلس النواب جريجي الطاقة

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