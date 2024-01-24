الحرب على غزة تعطل مشروع التجارة بين آسيا وأوروبا عبر الشرق الأوسط

اعتبرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية أن حرب غزة تعرض الخطة الطموحة لمرور التجارة ما بين آسيا وأوروبا عبر الشرق الأوسط إلى الخطر.

وذكرت أن الخطر يتمثل في توقف المشروع قبل أن يبدأ، وفق ما ذكر موقع “الشرق بلومبيرج”.

وتعيق الحرب الإسرائيلية على غزة تنفيذ ما يُعرف باسم الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ويتبنى المشروع أمريكا وحلفاؤها الرئيسيون منذ العام الماضي.

ويستهدف إنشاء سكك حديدية جديدة لنقل البضائع بين مناطق المشروع.

وتستمر اضطرابات الشحن البحري بالبحر الأحمر بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

يُعد توقف المشروع عقبة أمام استراتيجية الولايات المتحدة، إذ إن الخطة كانت ستحقق عدة أهداف، من بينها مجابهة مبادرة الحزام والطريق الصينية لمشروعات البنية التحتية، وتعزيز نفوذ أمريكا في ما يُطلق عليها دول "الجنوب العالمي".