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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبرزها تمويلات كبيرة.. التنمية المحلية تكشف مميزات مبادرة "مشروعك"

مبادرة مشروعك
مبادرة مشروعك

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة مشروعك لتنمية المشروعات المتوسطة والكبيرة تقدم مميزات كبيرة لتشجيع الشباب على توفير فرص عمل لهم أو للتوسع في مشروعاتهم المقامة بالفعل.

 ونوهت الوزارة، بأن مبادرة مشروعك توفر قروضا للمواطنين  لتنمية مشروعاتهم بمشاركة 6 بنوك وبمميزات تنافسية.

 الانضمام لمشروعك

يمكن الانضمام لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية، من خلال مكاتب مشروعك المنتشرة في المحافظات والتي تبلغ 228 مقرا.

ويمنح "مشروعك"، ترخيص مؤقت للمشروعات لمدة 5 سنوات، ويتم تقديم أوراق إثبات الشخصية وعقد التمليك أو الإيجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك".

كما يتم عرض المشروع ودراسة الجدوى إن وجد أو طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات بالمحافظات، ثم يتم تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد. 

التمويل الذي يمنحه مشروعك  

يمول “مشروعك”، المشروعات من 25 ألف جنيه وحتي 2 مليون جنيه حسب طبيعة المشروع ومدة السداد والسماح وسعر الفائدة يحدان وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع.

وتهتم وزارة التنمية المحلية بتشجيع عملاء مبادرة مشروعك وتقدم لهم العديد من المساعدات في تسويق منتجاتهم  علي مستوي المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة  والاشتراك في المعارض الكبري الرسمية للدولة .

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ«مشروعك» بالمحافظات، وسيتم تلافي أي سلبيات، وتذليل المعوقات، ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا من خلال منصة «أيادي مصر» الرقمية، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز ومكاتبه الإقليمية بالمحافظات في هذا المجال.

ووجه وزير التنمية المحلية فريق عمل مشروعك بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع إضافة الى تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء “مشروعك” طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة.

التنمية المحلية مبادرة مشروعك مميزات مبادرة مشروعك فرص عمل الانضمام لمشروعك

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