عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: مصر صعدت لدور الـ16 بدعوات الجماهير.. ولدينا أزمة رهيبة في الدفاع

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر صعد إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا بفضل دعوات الجماهير، خصوصا في ظل السيناريوهات التي حدثت في لقاء موزمبيق وغانا، وفشل الفراعنة في تحقيق الانتصار على الرأس الأخضر الذي يلعب بعدد من البدلاء.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج كلام في الكورة الذي يبث عبر شاشة قناة الشمس: "حسن شحاتة كان يعتمد على اللاعبين المحليين وتوج بالعديد من البطولات، لكن إصرار روى فيتوريا على الدفع ببعض المحترفين كان قرار خاطئ، والمنتخب كان تائهًا في المباريات بدور المجموعات، وصعدنا بصعوبة بالغة وبـ3 نقاط واستقبلنا 6 أهداف بشكل غريب".

وأضاف: "نواجه أزمة رهيبة في خط الدفاع، ولم نستطع المحافظة على التقدم لدقائق معدودة أمام الرأس الأخضر، واستقبلنا هدفًا ثانيًا بشكل غريب، وأنا مؤيد لمقولة أن المدرب يعاند، فهو يختار لاعبين ليسوا في أفضل مستوياتهم للمشاركة في المباريات".

وواصل: "هناك أزمة في وسط الملعب وهي عدم وجود مساندة من اللاعبين للظهيرين، على عكس ما كان يحدث أيام كارلوس كيروش الذي كان يلعب بستارة دفاعية، ونجح في تحقيق نتائج جيدة، لكن حاليا نعاني من أزمة دفاعية واضحة، وبعيدا عن مستوى حجازي، لكن محمد عبدالمنعم أيضا لم يقدم افضل أداء".

وزاد: "من الأفضل خلال المباريات المقبلة تثبيت الظهيرين، محمد هاني ومحمد حمدي، مع ضرورة وجود مساندة دفاعية لهم من الوسط".

وتابع عبدالجليل: "فيتوريا يسمح لبعض الأشخاص بالتحدث من على مقاعد البدلاء للاعبين داخل الملعب، كما أن لديه بعض الأسماء ثابتة في التشكيل بغض النظر عن مستواهم، ولابد من اختيار التركيبة الأفضل في المباراة المقبلة".

وأتم: "فيتوريا لديه تأكيدات بأنه مستمر بعيدا عن نتائج البطولة، وهو يلعب على مشاعر الجماهير بشكل واضح، والمفروض أن يرضى المشجعين المصريين بعمله فقط، كما أنه معتمد على أن عقده مستمر، وأنه جاء من أجل كأس العالم فقط".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

ترشيحاتنا

كيفية التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024

به 10 آلاف نازح.. اشتعال النيران بمركز للأونروا في خان يونس

بسبب توترات البحر الأحمر.. بلومبيرج: قطر تؤجل تسليم شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

أصعب 48 ساعة.. تعرف على أعراض مرض الفنان عمرو عبد العزيز

ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بالقاهرة .. 27 يناير

صحف عبرية: الكنيست يناقش إمكانية السماح للجنود بالتصويت في الانتخابات من غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

فيديو

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ