عبدالجليل: مصر صعدت لدور الـ16 بدعوات الجماهير.. ولدينا أزمة رهيبة في الدفاع

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر صعد إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا بفضل دعوات الجماهير، خصوصا في ظل السيناريوهات التي حدثت في لقاء موزمبيق وغانا، وفشل الفراعنة في تحقيق الانتصار على الرأس الأخضر الذي يلعب بعدد من البدلاء.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج كلام في الكورة الذي يبث عبر شاشة قناة الشمس: "حسن شحاتة كان يعتمد على اللاعبين المحليين وتوج بالعديد من البطولات، لكن إصرار روى فيتوريا على الدفع ببعض المحترفين كان قرار خاطئ، والمنتخب كان تائهًا في المباريات بدور المجموعات، وصعدنا بصعوبة بالغة وبـ3 نقاط واستقبلنا 6 أهداف بشكل غريب".

وأضاف: "نواجه أزمة رهيبة في خط الدفاع، ولم نستطع المحافظة على التقدم لدقائق معدودة أمام الرأس الأخضر، واستقبلنا هدفًا ثانيًا بشكل غريب، وأنا مؤيد لمقولة أن المدرب يعاند، فهو يختار لاعبين ليسوا في أفضل مستوياتهم للمشاركة في المباريات".

وواصل: "هناك أزمة في وسط الملعب وهي عدم وجود مساندة من اللاعبين للظهيرين، على عكس ما كان يحدث أيام كارلوس كيروش الذي كان يلعب بستارة دفاعية، ونجح في تحقيق نتائج جيدة، لكن حاليا نعاني من أزمة دفاعية واضحة، وبعيدا عن مستوى حجازي، لكن محمد عبدالمنعم أيضا لم يقدم افضل أداء".

وزاد: "من الأفضل خلال المباريات المقبلة تثبيت الظهيرين، محمد هاني ومحمد حمدي، مع ضرورة وجود مساندة دفاعية لهم من الوسط".

وتابع عبدالجليل: "فيتوريا يسمح لبعض الأشخاص بالتحدث من على مقاعد البدلاء للاعبين داخل الملعب، كما أن لديه بعض الأسماء ثابتة في التشكيل بغض النظر عن مستواهم، ولابد من اختيار التركيبة الأفضل في المباراة المقبلة".

وأتم: "فيتوريا لديه تأكيدات بأنه مستمر بعيدا عن نتائج البطولة، وهو يلعب على مشاعر الجماهير بشكل واضح، والمفروض أن يرضى المشجعين المصريين بعمله فقط، كما أنه معتمد على أن عقده مستمر، وأنه جاء من أجل كأس العالم فقط".