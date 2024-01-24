تعليم الجيزة: انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بلا شكاوى

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أشرف سلومة، انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بلا مشاكل أو شكاوى، وظهور مديرية تعليم الجيزة بالشكل اللائق والمشرف والذى يليق بمكانة الجيزة وعراقتها.

ووجه الشكر والتقدير للجميع على الأداء المميز والجهد والإخلاص فى العمل.

جاء ذلك خلال متابعة سلومة، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العملية الامتحانية في اليوم الختامي من امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة، بحضور مدير المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية مركزي.

وأكد سلومة أن إجمالي الطلاب الذين أدوا امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية بلغ 200 ألف و425 طالبا وطالبة بنسبة 98.5% مقسمين على 698 لجنة على مستوى المحافظة.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانهم فى مادتى الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية، وبلغ إجمالى المتقدمين 74766 طالبا وطالبة وبنسبة 98%.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانهم فى مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وبلغ إجمالى المتقدمين للامتحان الورقي 19431 طالبا وطالبة بنسبة 98%، وللامتحان الإلكتروني 55027 طالبا وطالبة بنسبة 99%.

وقدم وكيل الوزارة كل الشكر والتقدير للجميع على الأداء المميز والجهد والإخلاص فى العمل؛ ما نتج عنه انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بلا مشاكل أو شكاوى وظهور تعليم الجيزة بالشكل اللائق والمشرف والذى يليق بمكانة الجيزة وعراقتها.