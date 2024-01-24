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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : كلمة الرئيس في الاحتفال بعيد الشرطة حملت رسائل طمأنة للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، حملت العديد من الرسائل بشأن تطورات كافة الأوضاع، لاسيما على الصعيد الخارجي.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الرئيس حرص على طمأنة المواطنين فيما يتعلق بالمستجدات وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، في ظل ما يشهده العالم من توترات على كافة المستويات.

وقال زين الدين: بفضل حالة الترابط التي يشهدها الوطن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل مصر قادرة على تجاوز كافة الصعوبات، خصوصا ما يتعلق بالملف الاقتصادي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في تجاوز العديد من الأزمات والتحديات على مر التاريخ، قائلا: ونحن في هذه المرحلة قادرون على استكمال المسيرة في ضوء استراتيجيات وطنية في كافة المجالات.


وشدد على أهمية دعوة الرئيس فيما يتعلق بإجراء حوار اقتصادي، مشيرا إلى أنه سيساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها مصر، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر العديد من القطاعات على خلفية زيادة سعر صرف العملة الأجنبية.

وأشاد محمد زين الدين، بموقف مصر الواضح والحاسم بشأن القضية الفلسطينية، وإعلان مواصلة تقديم الدعم اللازم لها  وكذلك رفض محاولات إسرائيل التقليل من هذا الدور والإدعاءات بشأن إغلاق معبر رفح.

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