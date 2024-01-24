30 يناير الجاري.. مناقشة رواية «ماتريوشكا من أسوان» بمكتبة الإسكندرية

تُنظم مكتبة الإسكندرية في 30 يناير الجاري؛ من خلال مختبر السرديات التابع لقطاع التواصل الثقافي؛ ندوة لمناقشة رواية "ماتريوشكا من أسوان" للأديب فتحي سليمان.

ويناقش الرواية النقاد الدكتور أسعد الصالح، والدكتور سعد عبد الغفار، والدكتورة عبير يحيى، والدكتورة مها الغنام.

ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يُذكر أن فتحي سليمان أديب مصري تخرج في كلية السياحة والفنادق، وهو عضو اللجنة الثقافية بنقابة اتحاد كتاب مصر، وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وعضو إداري لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، كما يشغل وظيفة معد برامج بالتلفزيون المصري وكاتب برامج بمحطة نجوم أف ام الإذاعة، وحاصل على تفرغ من وزارة الثقافة لمشروع ثمانية القاهرة الأدبي.

صدر له كتاب ساخر بعنوان “كلام مالهوش لازقة” في جزأين، وروايات “على محطة فاتن حمامة”، و"بولاق أبو العلا"، و"شاي باللبن في الزمالك"، و"ماتريوشكا من أسوان".