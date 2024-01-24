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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صادرات قطاع السيارات بالمغرب تصل إلى 14 مليار دولار خلال 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المدير العام لفرع مجمع “رينو” في المغرب، محمد بشيري، إن صادرات قطاع السيارات في العام الماضي وصلت إلى 14 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار دولار في عام 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول نتائج أعمال الشركة في عام 2023، بحسب ما نشرته عدد من وسائل الإعلام المحلية المغربية.

وأكد بشيري، أن صادرات قطاع السيارات في عام 2023 تجاوزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته في الخارج.

وأضاف بشيري، أن 90% من السيارات المصنعة في المغرب، أي حوالي 343.6 ألف سيارة، تم تصديرها إلى أكثر من 68 بلدا أجنبيا.

كان مكتب الصرف المغربي، أكد في تقريره الأخير حول المبادلات التجارية للمغرب، أن صادرات قطاع السيارات بلغت، حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 13 مليار دولار، بزيادة بنسبة 30.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتشير بيانات البنك المركزي المغربي في ديسمبر الماضي، إلى أن صادرات قطاع السيارات ستصل إلى نحو 168.8 مليار درهم (نحو 16.88 مليار دولار) في عام 2024، ثم إلى 190 مليار درهم في عام 2025.

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