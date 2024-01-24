محافظ الدقهلية: رفع 1260 طن مخلفات بلدية من شوارع وميادين المنصورة

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إنه تم رفع 1260 طنا، منها 520 طن مخلفات قمامة بلدية، و140 طن أتربة، و600 طن مخلفات صلبة، بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقة المركزية بالمنصورة.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، الأربعاء، المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.



من جانبه ،أوضح رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها محمد حمص أنه تمت الاستعانة بـ 128 معدة نظافه ما بين لوادر وسيارات قلاب حمولة 25 طنا و20 طنا و10 أطنان و5 أطنان وسيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه.

وتم تكليف 314 عامل نظافة على مدار 3 ورديات، وتم التركيز على الشوارع الداخلية والعزب بمدينة المنصورة.

على صعيد آخر، شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اصطفاف معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات استعدادا لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة، والذي أعدته إدارة المركبات بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس خالد جلال، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع رؤساءالمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات المعنية.

وأشار مختار إلى أنه تم الإعداد الجيد والمحكم لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن الموجة 22 يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل.

وأوضح أن المرحلة الأولى تبدأ من 27 يناير الجاري حتى 16 فبراير، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل القادم.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجميع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتنفيذ جميع الإزالات على إكمال وجه بنطاق المحافظة.

وشدد على ضرورة إعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى المحافظة، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل.

وأكد أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية، ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.