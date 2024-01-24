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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحرالأحمر يفتتح المركز التكنولوجي بالديوان العام

صدى البلد

افتتح محافظ البحرالأحمر عمرو حنفي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، بحضور السكرتير العام محمد البنداري ، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ تامر سمير.

واطمأن المحافظ على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها والتعرف علي سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات بالمركز ، معربا عن شكره ليرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد على التعاون المستمر لتطوير المراكز التكنولوجية لتيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية.


من جانبه ، استعرض مدير المشروعات بوزارة التخطيط محمد حميدو هندي - في بيان اليوم الأربعاء - جهود تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية والخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين في مختلف التخصصات، مؤكدا ان الهدف من إنشاء هذا المركز هو تقديم وتسهيل الخدمات على المواطنين ، وفصل طالب الخدمة عن مقدمها.


وأشار هندي إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية حصل عليها جميع الموظفين العاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة، عن كيفية التعامل مع المنظومة والمواطنين.


على صعيد متصل،افتتح محافظ البحرالأحمر المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاستثماري بالغردقة الذي يضم 17 عمارة سكنية بواقع 340 وحدة سكنية تم تنفيذها تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق وبتمويل من صندوق الإسكان بالمحافظة.


قال المحافظ - في تصريح له - إنه وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع والذي يضم 19 عمارة سكنية بها 380 وحدة سكنية جديدة ، وأن المشروع هو منطقة سكنية مستقلة حيث يتم عمل لاند ح سكيب بجانب سور خارجي للمرحلتين.

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