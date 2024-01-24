عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جماعة الحوثي في اليمن تظهر كخصم هائل وتتحدى التكتيكات الأمريكية

صدى البلد

في تحول مفاجئ للأحداث، لم يكن الحوثيون، وهم ميليشيا مرنة تدعمها إيران في اليمن، التحالف الذي حاربته السعودية لسنوات فحسب، بل أصبحوا أيضًا نموذجًا للمخططين العسكريين الأمريكيين الذين يسعون إلى تكتيكات غير تقليدية. 

وقد أجبرت خبرة الحوثيين في حرب العصابات البنتاجون على التكيف وتكرار بعض استراتيجياتهم، ما أظهر قدرتهم على التفوق على الأساليب العسكرية التقليدية.

 

ووفقا لما نشرته “نيويورك تايمز”، يشكل المقاتلون الحوثيون، الذين يشتهرون بتكتيكاتهم الحربية غير النظامية، خاصة في استخدام أنظمة الرادار التجارية، تحديًا فريدًا للجيش الأمريكي. 

حتى مع بدء إدارة بايدن أسبوعها الثالث من الضربات الجوية ضد أهداف الحوثيين في اليمن، يواجه البنتاجون مهمة حساسة تتمثل في تقليص تهديد الحوثيين دون الانجرار إلى صراع طويل الأمد.

إن كفاءة الحوثيين في الحرب غير النظامية، والتي تتميز بالحركة المستمرة وإطلاق الصواريخ من مواقع محمولة، تمثل عقبة كبيرة. 

وعلى عكس الخصوم التقليديين ذوي الأهداف الثابتة، سمحت لهم خفة حركة الحوثيين بالاحتفاظ بقدرة كبيرة على ضرب السفن البحرية، على الرغم من الضربات الجوية الأولية الناجحة التي دمرت 90% من المواقع المستهدفة.

ويعترف الجنرال جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، بتطور تكتيكات الحوثيين، مشددًا على التحدي المتمثل في مكافحة خصم متحرك بأهداف ثابتة محدودة.

وتتضمن استراتيجية البنتاجون نشر طائرات بدون طيار مسلحة من طراز ريبر ومنصات مراقبة فوق اليمن لتتبع واستهداف وحدات الحوثيين المتنقلة. 

تعكس الضربات المنسقة الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي استهدفت الرادارات ومواقع الطائرات بدون طيار والمخابئ تحت الأرض محاولة الإدارة إضعاف قدرات الحوثيين دون تصعيد العنف.

وقد أدت قدرة الحوثي على إخفاء الأسلحة والقاذفات، ووضعها في كثير من الأحيان في المناطق الحضرية أو إخفائها على المركبات، إلى تعقيد الوضع. 

وعلى الرغم من العمليات الناجحة التي استهدفت مكونات أسلحة الحوثيين، فإن السهولة التي تقوم بها إيران بتجديد ترسانتها عبر الطرق البحرية تظل مصدر قلق كبيرا للمسئولين الأمريكيين.

خلقت ترسانة الحوثيين المتنوعة من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، إلى جانب المساعدة من إيران وحزب الله، تحديًا معقدًا للولايات المتحدة وشركائها في التحالف.

ويؤكد المحللون العسكريون أن الولايات المتحدة لديها خيارات محدودة، بما في ذلك اعتراض شحنات الأسلحة، أو جمع المعلومات الاستخبارية لتحديد مواقع الصواريخ، أو استهداف مواقع الإطلاق.

إن الطبيعة المراوغة لمنصات إطلاق الصواريخ المتنقلة التابعة للحوثيين، والمتمركزة بشكل استراتيجي في مواقع مختلفة، تشكل عقبة هائلة أمام القوات الأمريكية. 

جدير بالذكر أن قوات المارينز جربت تكرار تكتيكات الحوثيين، وتطوير نظام رادار متنقل مماثل لتلك التي تستخدمها الميليشيا.

ومع تطور الصراع، تواجه إدارة بايدن توازنًا دقيقًا، حيث تسعى جاهدة للحد من تهديدات الحوثيين مع تجنب القوة المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

ويكمن التحدي في التعامل مع مشهد معقد حيث تستمر تكتيكات الحرب غير التقليدية لميليشيا الحوثي في إرباك الاستراتيجيات العسكرية التقليدية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء البرد الشديد.. نزه قلبك في رياض الأعمال الصالحة

بقرار جمهوري.. تعيين 253 قاضيا رؤساء بمحكمة الاستئناف

وزيرة الدفاع الهولندية تثمن دور مصر لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة

قالوله مفيش كورة تاني.. طـ.فل يقفز من الرابع في التجمع الخامس| ما القصة؟

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 75 في قصف إسرائيلي على مبنى الأونروا

ختام الإعدادية “غش”| شاومينج ينشر الأسئلة والإجابات.. وفاة مراقب وإلغاء امتحانات هؤلاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

فيديو

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ