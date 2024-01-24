حماس للإدارة الأمريكية: لن تفرضوا وصايتكم على شعبنا الحر

أعربت حركة المقاونة الفلسطينية حماس، عن رفضها تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، التي قال فيها إنّ “مستقبل غزة، بعد العدوان الصهيوني عليها، لا يمكن أن يشملها”.

وذكرت حماس، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “التصريح الأمريكي وغيره من المواقف الشبيهة لإدارة الرئيس بايدن تعد تدخلاً سافراً في شئون شعبنا الفلسطيني، واستمراراً لنهج الوصاية التي تسعى من خلالها إلى إبقاء هيمنتها على قرارات واختيارات الشعوب”.

وشددت الحركة على كونها "مكونا أصيلا من مكونات شعبنا الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال والنازية المدعومة من الإدارة الأمريكية، ولن نسمح لها ولا لغيرها أن تفرض وصاية على شعبنا الحر، صاحب الكلمة العليا في اختيار قيادته وتقرير مصيره”.

وكان كيربي قال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إنّ بلاده ترفض أيضاً أيّ دور لحركة حماس وقادتها بأي شكل من أشكال الحكم في غزة بعد الحرب، وفق تعبيره.