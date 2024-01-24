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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء يتفقد جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو

معرض الكتاب
معرض الكتاب

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، مساء اليوم، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

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رئيس الوزراء يتفقد أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب

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رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وخلال الافتتاح تفقد رئيس الوزراء جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب، حيث استمع لشرح حول ما يضمه الجناح، ومنها سلسلة الدراسات الأمنية المتخصصة في جميع المجالات الشرطية، فضلا عن المناهج الدراسة والمواد القانونية.

يأتي معرض الكتاب 2024 في دورته الحالية متحديًا الصعاب التي تواجه العالم، بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، بإجمالي عدد عارضين 5250 عارضًا.

رئيس الوزراء

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