رئيس الوزراء يتفقد جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، مساء اليوم، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

وخلال الافتتاح تفقد رئيس الوزراء جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب، حيث استمع لشرح حول ما يضمه الجناح، ومنها سلسلة الدراسات الأمنية المتخصصة في جميع المجالات الشرطية، فضلا عن المناهج الدراسة والمواد القانونية.

يأتي معرض الكتاب 2024 في دورته الحالية متحديًا الصعاب التي تواجه العالم، بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، بإجمالي عدد عارضين 5250 عارضًا.