داخل معرض الكتاب.. مدبولي يدون كلمة لوزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بكتابة كلمة لوزارة الداخلية داخل جناحها بمعرض الكتاب بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بعد افتتاحه بشكل رسمي.

ويأتى معرض الكتاب 2024 في دورته الحالية متحديًا الصعاب التي تواجه العالم، بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، بإجمالى عدد عارضين 5250 عارضًا.

ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة)، كما حرصت دول الأزمات بالمشاركة في الدورة الحالية من معرض الكتاب بمكتبة وأكثر ومنها فلسطين والعراق واليمن وليبيا والسودان.