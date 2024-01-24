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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهدد الأمن والاستقرار .. النواب العراقي يطالب بخروج القوات الأمريكية من البلاد

ارشيفي
ارشيفي

استنكرت رئاسة مجلس النواب العراقي، بشدة الاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الأميركية على المقرات الأمنية في بابل والأنبار.

وفي بيان لها عبرت رئاسة مجلس النواب العراقي، عن إدانتها الشديد لاستمرار التجاوز السافر على السيادة العراقية، وعدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية من قبل الولايات المتحدة الأميركية.  

كما جددت رئاسة مجلس النواب مطالبتها الحكومة العراقية، بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وبشكل كامل، والتي بات وجودها يهدد أمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه.

واعتبرت رئاسة المجلس أن التهاون في تطبيقه مخالفة صريحة للتشريعات والإرادة الشعبية، مؤكدةً أن سيادة العراق ودماء شعبه خط أحمر لا يمكن السماح بالتعدي عليهما.

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