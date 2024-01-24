الحوثي في اليمن تستخدم الدعاية العالمية أمام تصاعد التوترات

في خضم الحرب في غزة، قامت جماعة الحوثي في اليمن بتضخيم جهودها الدعائية بشكل استراتيجي، وتجاوزت الحدود الإقليمية للوصول إلى جمهور عالمي. ومن خلال اغتنام الفرصة التي يوفرها المسرح الدولي، تستخدم الميليشيا المدعومة من إيران رسائلها لإيصال صدى لدى الجماهير خارج حدود اليمن.

وفقا لتقرير نيويورك تايمز، جذبت ميليشيا الحوثي، المعروفة ببراعة استخدامها للدعاية، الانتباه مؤخرًا من خلال اختطاف سفينة تجارية في البحر الأحمر ثم إنتاج فيديو موسيقي على متنها. ويظهر في الفيديو، الذي يحمل عنوان "محور الجهاد"، الشاعر الحوثي البارز عيسى الليث، مصحوبا بقصاصة من الورق المقوى للقائد الإيراني الراحل قاسم سليماني. يجسد الفيديو، بمشاعره المعادية لأمريكا والمعادية للصهيونية، قدرة المجموعة على مزج الرسائل مع الصور الاستفزازية.

ومع استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتعطيل التجارة العالمية من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر، فقد لفتت تصرفاتها انتباه الولايات المتحدة وحلفائها. وقد أدت الغارات الجوية الناتجة على أهداف الحوثيين إلى رفع مكانة الجماعة على المسرح العالمي.

ومع الهدف المعلن المتمثل في الانخراط في معركة مباشرة مع الولايات المتحدة، فقد تحالف الحوثيون استراتيجيًا مع مشاعر مؤيديهم. وبترديد أبيات من قصيدة حوثي شهيرة في المظاهرات الأخيرة، أعربت المجموعة عن استعدادها لتصعيد التوترات، مما يتردد صداه مع أولئك الذين يسعون إلى صراع أكبر.

وتعرض قيادة الحوثيين حملتها على أنها معركة عادلة لإنهاء الحرب في غزة، مما يزيد من الغضب واسع النطاق بشأن تصرفات إسرائيل. ولا تتواصل المجموعة الآن مع زملائها العرب فحسب، بل تتواصل أيضًا مع مواطني جنوب آسيا والأوروبيين والأمريكيين، مما يوسع نطاق وصولها إلى أولئك الأقل دراية بتاريخها وأفعالها في اليمن.

يؤكد السياسي الحوثي البارز محمد البخيتي على أهمية الفوز في معركة الوعي، وينشر بنشاط باللغة الإنجليزية على منصات مختلفة. من خلال انتقاد الإمبريالية الغربية ومناشدة الجمهور العالمي، يسعى البخيتي إلى حشد الدعم والتفهم لقضية الحوثيين.

ومع تصوير قادة الحوثيين لأنفسهم على أنهم مستضعفون شجعان يتحدون إسرائيل والولايات المتحدة، ارتفعت شعبيتهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبينما تركز القوى الإقليمية على الحلول الدبلوماسية، يقدم الحوثيون أنفسهم كأبطال أخلاقيين، مما يتردد صداه لدى أولئك المحبطين بسبب التقاعس الواضح من جانب الدول العربية القوية.

إن نجاح ميليشيا الحوثي في تشكيل الروايات أمر لافت للنظر، بالنظر إلى تاريخها القمعي في اليمن. وعلى الرغم من التكتيكات الاستبدادية في الداخل، تمكنت الجماعة من إبراز صورة الشرعية والسيطرة، وقدمت نفسها على أنها الحكومة الشرعية في اليمن.

وفي عصر تتمتع فيه الحرب النفسية بوزن كبير، استخدم الحوثيون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل استراتيجي لمشاركة رسالتهم على مستوى العالم. ومن خلال الاستفادة من الحرب في غزة، استغلت الجماعة المشاعر العميقة للناس في جميع أنحاء العالم، واكتسبت الإعجاب حتى من أولئك الذين ينتقدون أيديولوجيتها.